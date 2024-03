Éder Militão e Cecília - Reprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 21:19 | Atualizado 08/03/2024 21:32

Rio - Éder Militão, de 26 anos, mostrou aos seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (8), a tatuagem que fez em homenagem a sua filha Cecília, do seu antigo relacionamento com Karoline Lima. O jogador de futebol tatuou o rosto e o nome da pequena na perna.

Os internautas comentaram a homenagem e criticaram por não ver semelhança entre a criança e o desenho feito. "Ele tatuou outra criança, né", disse uma usuária. "Gente, esse povo com tanto dinheiro e não arruma um tatuador bom", falou outro. "Nem parece que antes dela nascer ele queria rejeitar ela", opinou mais um.

O jogador e a influenciadora engataram um romance em junho de 2021, e ficaram juntos por um ano. Pouco tempo depois, Karoline engravidou e foi viver na Europa com ele. Porém, alguns dias antes do nascimento de Cecília, veio à tona diversas traições do namorado e o relacionamento chegou ao fim.