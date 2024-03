Ney Matogrosso - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 17:03 | Atualizado 08/03/2024 17:16

Rio - Ney Matogrosso, aos 82 anos, brincou nas redes sociais nesta sexta-feira (08) com o alvoroço causado pelos boatos sobre sua saúde, visto que ele foi internado durante a semana para procedimentos preventivos que não foram divulgados.

O cantor deu entrada no Incor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo) na quarta-feira (06), mas já recebeu alta. A reação de preocupação do público com a internação fez com que Ney tratasse o tema de forma leve.

Ele fez uma piada irônica em seu perfil no Instagram durante um jantar com amigos e disse: "Olhem como estou mal". Seu médico, presente no jantar, também entrou na zoeira: "Urgente: Ney Matogrosso na UTI do Emiliano", falou Sergio Timerman.