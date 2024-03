Famosas celebram o Dia da Mulher - Reprodução

Famosas celebram o Dia da MulherReprodução

Publicado 08/03/2024 16:37

Rio - Diversas famosas celebram, nesta sexta-feira (8), o Dia Internacional da Mulher. Nas redes sociais, nomes como Claudia Ohana, Tatá Werneck e Larissa Manoela fizeram questão de ressaltar o poder feminino e prestigiaram a data especial. Confira!

fotogaleria

- Claudia Ohana: Vestida de Mulher Maravilha, a atriz afirmou: "Ser mulher é… ser muitas! O que que somos? Somos todas mulher maravilha! Somos o que queremos ser. Estamos na luta e na resistência. Lugar de mulher é onde ela quiser, porque nós podemos tudo! Parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher!".

Confira:

- Tatá Werneck: A apresentadora compartilhou um desabafo que fez durante sua participação no "Altas Horas", da TV Globo, sobre as críticas que recebe por ser mulher e falar palavrão. "Eu sempre fui muito criticada desde nova por ser uma mulher falando palavrão. Quer dizer, um homem poderia falar palavrão e é muito engraçado numa roda, falando palavrão, ele conta uma história, faz um 'cuecão', faz qualquer coisa. E uma mulher fazendo isso é sempre julgada", disse.

Confira o desabafo completo:

- Larissa Manoela: A atriz publicou uma série de fotos de um dia de trabalho e ressaltou: "Dia das mulheres fazendo o que amo. A gente é força, potência, garra, coragem, foco, resiliência, poder e determinação! A gente é tudo e mais um pouco! Todo dia nosso dia! MULHER".

- Maisa: Em seu story do Instagram, a apresentadora falou sobre as mulheres que a inspiram. "Dia das mulheres e eu não poderia deixar de agradecer a todas que me inspiram diariamente a ser uma mulher melhor. Sou muito grata por ter uma rede de apoio repleta de mulheres tão únicas e especiais, que estão comigo nos melhores e nos piores momentos. Família, amigas, colegas, fãs... Tenho certeza que não seria a mulher que estou me tornando se não fosse por todas vocês. Que a gente continue correndo atrás dos nossos direitos, da nossa independência e que sempre olhemos por/para as mulheres que vem depois de nós. Tudo o que fazemos hoje, impacta nas próximas gerações, que também tem muito a nos ensinar. Coragem e força, juntas vamos longe", escreveu.

- Claudia Raia: Para a data especial, a atriz falou sobre a perda de sua mãe, dona Odette. "No Dia das Mulheres eu não poderia deixar de falar sobre a mulher mais importante da minha vida, Dona Odette! Obrigada mãezinha, por toda entrega, amor, amizade e respeito. Te levo pra sempre comigo, feliz dia pra nós", relatou.

Confira: