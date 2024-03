Amaury Lorenzo - Reprodução / Instagram

Amaury LorenzoReprodução / Instagram

Publicado 08/03/2024 12:00 | Atualizado 08/03/2024 12:01

Rio - Amaury Lorenzo, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para fazer uma live após ficar preso no elevador do prédio em que mora. O ator, que interpretou o personagem Ramiro, na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, aproveitou para divertir os seguidores do Instagram enquanto aguardava pelo resgate.

fotogaleria

Durante a interação, o artista, que atualmente faz parte do "Dança dos Famosos", bateu papo com os seguidores, mostrou o que carregava na mochila e, bem-humorado, fez piadas com a musiquinha que tocava no elevador ao dizer que remetia a motel ou às canções utilizadas nas telemensagens, populares entre os anos de 1990 e 2000.

Na sequência, Amaury recebeu uma ligação da portaria e aproveitou para tranquilizá-los. "Está tudo bem. Estou fazendo uma live aqui com os fãs", disse ele, tranquilo, ratificando que não sofria de claustrofobia.



Na live, o ator ainda explicou o porquê de ter se ausentado das redes sociais. "Não estou postando muito no Dança, porque estou numa correria muito grande [de ensaios]", alegou.

Antes de encerrar a transmissão, após a chegada do resgate, o artista garantiu, mais uma vez, que estava bem. "Gente, está tudo bem viu? Não se preocupem. Beijos", concluiu.