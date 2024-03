Larissa Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 11:23 | Atualizado 08/03/2024 11:24

Rio - Larissa Santos, que ganhou destaque no "BBB 23", surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo nesta quinta-feira (07), onde exibe seu abdômen trincado em um biquíni. Os fãs não pouparam elogios e mensagens carinhosas.

“Coisa linda”, “Você é maravilhosa”, “Perfeita”, foram alguns dos comentários dos internautas.Em uma interação nas redes sociais, Larissa também revelou que foi convidada para participar de outro reality show, mas recusou o convite. No entanto, ela deixou claro que consideraria um novo desafio, incluindo uma possível nova participação no "BBB".Recentemente, o nome de Larissa Santos tem sido destaque na mídia devido ao suposto término de seu relacionamento com o personal trainer Guilherme Rocha . O casal estaria separado há duas semanas, mas ela não confirmou o fim da relação.