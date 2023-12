Larissa Santos assume namoro e se declara na web - Reprodução / Instagram

Larissa Santos assume namoro e se declara na webReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2023 12:34

Rio - O amor está no ar e Larissa Santos foi atingida pela flecha do cupido. A ex-'BBB' revelou, neste domingo (3), que está namorando. Para dar a notícia, ela publicou um vídeo pra lá de fofo ao lado de Guilherme Rocha.

fotogaleria

Com direito a beijão na piscina, troca de alianças de compromisso e vários momentos juntos, o vídeo que Larissa publicou em seu perfil do Instagram derreteu o coração dos internautas.

"2023 foi o ano da minha vida. Deus é tão perfeito que me mandou você para encerrar da melhor maneira possível. Obrigada por tudo até aqui meu amor!", se declarou na legenda do post.

Nos comentários, os internautas se mostraram felizes com o novo relacionamento da personal trainer e mandaram felicitações ao novo casal. "Lindos! Felicidade sempre", desejou a campeã do "BBB 23", Amanda Meirelles. "Que lindos, felicidades ao casal. Lari, você merece todo o amor e sucesso do mundo", escreveu um perfil. "Até que enfim, um homem a sua altura", disse mais um.

Larissa Santos participou da 23ª edição do "Big Brother Brasil" e chegou a ter um relacionamento com Fred Bruno dentro da casa. Porém, o namoro não durou muito tempo fora do reality.