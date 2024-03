Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 08/03/2024 12:19 | Atualizado 08/03/2024 12:29

Rio - Isis Valverde falou nas redes sociais nesta sexta-feira (08) sobre o trauma que enfrentou após o grave acidente de carro que sofreu em 2014, quando tinha apenas 26 anos. Na época, ela estava no ar com a personagem Antônia na minissérie "Amores Roubados".

O acidente resultou em uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical e a obrigou a usar um colete. A atriz ficou hospitalizada no Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Dez anos depois, Isis ainda sente os efeitos do trauma, especialmente quando está em um carro com alguém que dirige em alta velocidade.

"Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Fiquei por um bom tempo com medo, não queria andar de carro", confessou a atriz.

"Até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente", relata Isis.



A terapia foi fundamental para que ela superasse o trauma. "Mas eu faço análise, me ajudou bastante. Foi bem no meu tempo essa volta", contou.