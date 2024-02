Isis Valverde revela que não tem vontade de colocar lentes de contato - Reprodução

Publicado 22/02/2024 17:55

Rio - Isis Valverde abriu uma caixinha de perguntas, nesta quinta-feira (22), para tirar dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, a atriz rebateu uma internauta que a aconselhou colocar lentes de contatos nos dentes e revelou que está feliz assim.

"Não, amor. Estou feliz assim mesmo. Até botei aqui sem filtro. Um pouco cansada, com uma olheirinha, mas a luz do sol ajuda. Não! Sou feliz com meu dente, real mesmo! Estou bem, tá? Vou sobreviver", disse Isis.

Na quarta-feira (21), a atriz, que tem doença celíaca, revelou que possui dificuldades em se alimentar durante durante sua viagem para os Estados Unidos e explicou como lida com a sensibilidade ao glúten. "Tem dificuldade de se alimentar nos lugares por conta da doença celíaca? Também sou celíaca", questionou uma seguidora. "Eu tenho dificuldade, sim, de me alimentar. Às vezes, eles falam que não tem glúten e tem. Aí, fica tudo meio ruim para mim", lamentou Isis.

Na sequência, a artista explicou que em alguns estabelecimentos dos Estados Unidos, as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. "Especificamente aqui, eu tenho uma liberdade muito grande quando vamos nos lugares, que até no menu tem escrito que contém glúten e que não contém glúten. Às vezes, tem lugares que eu vou que tem menu especial, então nem preciso ficar procurando o que não tem glúten, porque tem só que eu posso comer", celebrou.