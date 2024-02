Isis Valverde - Reprodução do Instagram

Publicado 22/02/2024 08:52 | Atualizado 22/02/2024 08:57

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para interagir com os fãs e revelou que possui dificuldades para se alimentar em viagens por conta da doença celíaca. A atriz, que está nos Estados Unidos após ter decidido comemorar seu aniversário em Nova York, com o noivo, Marcus Buaiz, explicou ainda como lida com a sensibilidade ao glúten.