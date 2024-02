Paolla Oliveira viaja para Dubai com Diogo Nogueira - Reprodução

Publicado 21/02/2024 22:06

Rio - Após a rotina intensa do Carnaval, Paolla Oliveira viajou para Dubai com o namorado, Diogo Nogueira. Em seu story do Intagram, a rainha de bateria da Grande Rio que brilhou como onça na Sapucaí, contou, nesta quarta-feira (21), que agora vai aproveitar para relaxar com o amado.

"A gente fugiu um pouquinho. Depois de todo turbilhão que foi, né, o Carnaval", disse. Diogo, então, complementou a atriz: "Carnaval corrido. Faz show ali, faz show aqui. Desfila ali, desfila lá", afirmou. "Um turbilhão maravilhoso, mas a gente está agora passeando, sendo muito bem recebido aqui", ressaltou Paolla.