Luciano Camargo mostra evolução de músculos inferiores durante treino na academiaReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 20:07

Rio - Luciano Camargo, conhecido por fazer dupla com seu irmão, Zezé, chamou atenção de seguidores ao compartilhar um clique do seu treino na academia. Nesta quinta-feira (22), o sertanejo, de 51 anos, deixou a internet admirada com a definição e o volume de seus membros inferiores, chegando a ser comparado com atletas profissionais por seus fãs.

fotogaleria

"Engrossar os gambitos.... Kkkk Diz a lenda 'que eu criei', que quem inventou a musculação foi um cara que não tinha nenhum problema na vida...", brincou o artista na legenda de uma publicação do Instagram. Na foto, Luciano aparece levantando peso em um aparelho de "leg press", exibindo sua musculatura definida das panturrilhas e coxas. Com cara de esforço, o cantor surge usando uma regata branca e um shortinho preto, completando o look esportivo com tênis de corrida em tons de verde-claro e escuro.Usuários da plataforma ficaram chocados com a forma física do influenciador nos comentários do post: "Poxa, que coxa. Tá com as pernas iguais a de um jogador de futebol! Qual a fórmula pra eu fazer também?", perguntou uma pessoa. "Isso aí, Lu, força! Você tem mais coragem do que eu, porque não encaro academia nem me pagando kkk", contou outra. "Te admiro muito. Isso se chama força de vontade! Você é demais, que Deus te abençoe", desejou uma terceira. "Foco e força na peruca. Vai dar certo sim, Luciano! Vamos que vamos", motivou mais uma.