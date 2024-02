Ivete Sangalo é internada após diagnóstico de pneumonia - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo é internada após diagnóstico de pneumoniaReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 20:03

Rio - Ivete Sangalo, 51 anos, está internada após ser diagnosticada com pneumonia. Ela tranquilizou seus fãs em uma foto postada do hospital, nesta quinta-feira (22), e explicou que começou a se sentir mal após o Carnaval.

fotogaleria

"Antes de qualquer preocupação, quero dizer que estou bem! Essa semana terminou a maratona de carnaval, como a maioria das pessoas, peguei um vírus. Terça-feira não me senti confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, de conselhos médicos, vim ao hospital e depois internei. Diagnóstico: Pneumonia. Estou observado e já me sentindo melhor", contou.

A baiana explicou que por conta da doença não poderá ir ao Navio da Xuxa. "Deixo aqui meu carinho e respeito por ela, todo time, todos os torcedores que compartilhariam essa alegria comigo6 Vou mandar notícias ok, certeza que sempre serão as melhores graças ao meu grande Deus".

"Força Rainha! Se cuide, viu", escreveu o cantor Ricky Martin. "Melhoras Hermana. E volte mais forte ainda", disse Léo Santana. Preta Gil, Cauã Reymond, Flávia Alessandra, Ana Hickmann e mais famosos deixaram mensagens desejando que Ivete recupere logo.