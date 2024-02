Karoline Lima e Léo Pereira - Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Léo PereiraReprodução / Instagram

Publicado 22/02/2024 19:32 | Atualizado 22/02/2024 19:36

Rio - Léo Pereira publicou nesta quinta-feira (22), no Instagram, um clique ao lado da namorada Karoline Lima e se declarou. O casal assumiu o romance no início deste mês.

fotogaleria

"Quantas coisas aconteceram em pouco tempo baby. Quantas confirmações tivemos nesses meses…", escreveu o jogador em um post, usando um trecho de música de Felipe Ret. "Que sorte", comentou Karoline. "Quantas coisas aconteceram em pouco tempo baby. Quantas confirmações tivemos nesses meses…", escreveu o jogador em um post, usando um trecho de música de Felipe Ret. "Que sorte", comentou Karoline.

Nos comentários, fãs mandaram recado para Léo e elogiaram o casal. "Olha, Leonardo, nem pense em vacilar, ok? Grata", disse a seguidora. "Tão lindos juntos", enalteceu mais uma. "Que Deus abençoe o amor de vocês", desejou outra.



Recentemente, os jogador e a mãe de Cecília, deram detalhes sobre o início do relacionamento e revelaram que engataram o romance no primeiro encontro.