Gil do VigorReprodução / Instagram

Publicado 22/02/2024 18:28 | Atualizado 22/02/2024 18:35

Rio - Gil do Vigor, de 32 anos, contou nesta quinta-feira (22), através das redes sociais, que fará uma palestra em uma das maiores universidades do mundo. O doutorando em Economia anunciou que será palestrante em Harvard, nos Estados Unidos, na 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT.

"Vou palestrar em Harvard! Quando falaram que eu não duraria um mês pois abandonei tudo pela educação, não fazia ideia de tudo que estava por vir. Deus é Fiel", escreveu o pernambucano no X, antigo Twitter. "Vou palestrar em Harvard! Quando falaram que eu não duraria um mês pois abandonei tudo pela educação, não fazia ideia de tudo que estava por vir. Deus é Fiel", escreveu o pernambucano no X, antigo Twitter.

Além de Gil, a conferência organizada pela comunidade brasileira de estudantes em Boston contará com diversas personalidades brasileiras, como a ministra da Cultura Margareth Menezes, a cantora Ivete Sangalo, o cantor Seu Jorge e o apresentador Tiago Leifert.



O ex-BBB está morando nos Estados Unidos para concluir os estudos de um PHD em Economia na Universidade da Califórnia.