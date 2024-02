Aline Wirley e Igor Rickli mostram terreno do novo lar - Reprodução / Instagram

Aline Wirley e Igor Rickli mostram terreno do novo larReprodução / Instagram

Publicado 22/02/2024 17:49 | Atualizado 22/02/2024 17:58

Rio - Aline Wirley e Igor Rickli compartilharam nesta quinta-feira (22), um vídeo no Instagram, mostrando o terreno onde vão construir a nova casa da família. Emocionada, a cantora falou que está realizando o sonho de ter uma casa própria.

"Esse aqui é nosso terreno, a gente para aqui, medita, sonha com ela pronta, nossos filhos correndo. Não é fácil, estamos pensando como fazer e estruturas a vida. Estamos felizes, amanhã entra o cimento para a gente fazer a fundação. É nosso sonho da casa própria", disse ela."Eu sou uma mulher que sonha, foram eles que me trouxeram até aqui. O grande desafio, é conseguir tornar esses sonhos realidade. Só eu sei tudo que já passei e já lutei pra conseguir tudo que tenho na vida hoje. Sendo quem sou, e da realidade de onde eu vim posso dizer que já conquistei coisas inimagináveis. Coisas que o mundo sempre instituiu em me dizer que não eram pra mim", escreveu a atriz na legenda da publicação."Hoje, olhando pra esse terreno cheio de buraco, ao lado do meu amor, me sinto vitoriosa. Quando fecho os olhos e imagino minha família aqui e nossos filhos correndo, me sinto fortalecida pra continuar. Estamos só no começo dessa empreitada, meu Deus só de pensar dá até frio na espinha, mas enquanto eu tiver vida e forças eu vou continuar sonhando grande, e trabalhando pra realizar e romper paradigmas", finalizou.Os artistas são pais de Antônio, de 8 anos, e conquistaram a guarda provisória de duas crianças no final do ano passado.