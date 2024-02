Andrea Bocelli anuncia Sandy como convidada de seus shows no Brasil - Reprodução

Publicado 22/02/2024 15:07

Rio - Andrea Bocelli anunciou, nesta quinta-feira (22), que Sandy é a artista brasileira escolhida como convidada em sua turnê no Brasil, que celebra seus 30 anos de carreira. O artista clássico se apresenta em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo em maio deste ano.

Os ingressos para os concertos já estão disponíveis no site da Eventim a partir de R$ 99,50 (meia entrada). Parte da bilheteria arrecadada com a venda das Entradas Sociais em Belo Horizonte e São Paulo vai ser revertida para a instituição Médicos Sem Fronteiras, já em Brasília, os ingressos serão destinados ao Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

Sandy e Andrea Bocelli firmaram a primeira parceria em 1997, ao gravarem a versão de “Vivo Per Lei”, além de já terem se apresentados juntos no Brasil e, em 2012, na Itália. Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, Andrea já realizou cinco turnês no país, a última vez em 2018, todas produzidas pela Dançar Marketing.