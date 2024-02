Jheny Santucci escreve texto carinhoso para se declarar para primeiro filho com Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram/Thalita Castanha

Jheny Santucci escreve texto carinhoso para se declarar para primeiro filho com Arthur AguiarReprodução/Instagram/Thalita Castanha

Publicado 22/02/2024 21:14

Rio - A influenciadora Jheny Santucci, de 23 anos, foi ao Instagram para expressar todo o seu amor pelo seu primeiro filho com o namorado, o ator Arthur Aguiar, de 34. Nesta quinta-feira (22), a empresária posou ao lado do pequeno Gabriel, que nasceu no último dia 12, para celebrar os primeiros dias de vida do bebê com um texto carinhoso.

"Filho, você nasceu de mim, e eu renasci de você. Eu não imaginei e planejei ter você na minha vida tão cedo, mas agora não consigo me imaginar sem você nem por um segundo. Eu me pego pensando como consegui viver esse tempo todo sem você. Você coloriu meu mundo, me fez sentir o amor incondicional e imensurável. Papai do céu sabe exatamente o que faz, né? Ele enviou você para dar sentido à minha vida e me salvar de algo que nem eu mesma sabia! Mamãe ainda tá entendendo como é a maternidade e descobrindo coisas novas todos os dias, mas eu prometo ser a melhor mãe que eu puder pra você. Aqui nem caberia palavras pra expressar todo meu sentimento... Mas prometo te mostrar todo meu amor no dia a dia, te amando, cuidando e zelando por você, meu bebê", escreveu a dona de salão de beleza na legenda da publicação.Na foto, Jheny surge com o herdeiro no colo, usando roupa branca e maquiagem suave enquanto se aproxima do rosto do recém-nascido. Já Gabriel aparece todo enrolado em uma manta de crochê azul-clara, com uma touquinha da mesma cor para combinar. A influencer anunciou sua gravidez em setembro do ano passado por meio das redes sociais de Arthur, quando os dois comemoraram a chegada de mais um membro de suas famílias.O ex-BBB não demorou para responder ao post, garantindo que a parceira é uma mãe excelente e que o filho dos dois logo vai entender isso também. "Você é incrível! O Gabriel vai ter muito orgulho da mãe dele e da mulher que você é quando ele começar a entender tudo!", afirmou o cantor nos comentários. Ao contrário da criadora de conteúdo, o eterno Diego do 'Rebelde' brasileiro já acumulava experiência como pai da pequena Sophia, de 5 anos, fruto do seu antigo relacionamento com a coach Mayra Cardi.