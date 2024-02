Patrícia Leitte - Reprodução/Instagram

22/02/2024

Rio - A ex-participante do BBB 18, Patrícia Leitte, quer ser mãe novamente. Aos 37 anos e com um rapaz de 17 como filho, ela compartilhou nesta quarta-feira (21) a sua dificuldade para engravidar.

Nas redes sociais, a influenciadora digital postou que passou por uma histeroscopia, um exame que serve para avaliar a parte interna do útero e investigar possíveis alterações e doenças ginecológicas.

"Escrevi mais uma página do meu testemunho para gerar. Obrigada JESUS, eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas, eu creio!", relatou.

"A dor é grande, mas a certeza que Deus está no controle e que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos é maior!", disse no ano passado ao relatar um aborto espontâneo.