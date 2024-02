Ex-BBB Patrícia Leitte - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Patrícia LeitteReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2024 08:58

Rio - Patrícia Leitte, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar o antes e depois de seu corpo após perda de peso. A influenciadora, que participou da 18ª edição do "Big Brother Brasil", disse que optou por mudar totalmente sua rotina para não voltar aos 80 kg, peso que tinha quando estava no reality show.

fotogaleria

"O que separa uma Patrícia da outra? Uma com 80 kg triste, ansiosa, compulsiva e sem forças! Sim, cheguei a pesar o mesmo peso quando estava no BBB!", iniciou Patrícia ao publicar uma foto de dezembro de 2023 ao lado de uma atual.



Sem dar maiores informações, a ex-sister afirmou que está passando por um "experimento" que a possibilitou perder peso em poucos dias. "Em 11 dias, mudei radicalmente a forma e é só o começo! Essa nova Patrícia está ressurgindo das cinzas, alegre, confiante, disposta, cheia de vida! Está dando certo! Vou continuar por 30 dias e vamos o resultado final", garantiu ela que, nos stories, ainda havia revelado que depois de participar do "BBB" realizou uma lipoaspiração, mas logo voltou a engordar.



Nos comentários do post, vários seguidores aproveitaram para enviar mensagens de ânimo à Patrícia. "Vai dar certo o importante é nunca desistir", escreveu uma internauta. "Arrasou, gata!", enalteceu outra. "Está linda, Patrícia!", opinou uma terceira.