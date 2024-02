Ana Maria Braga resgata lembranças de Carnaval com fotos antigas - Reprodução / Instagram

Ana Maria Braga resgata lembranças de Carnaval com fotos antigas Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 21:09

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, entrou em clima de Carnaval nesta quinta-feira (8) e, através do Instagram, compartilhou imagens antigas com diversos figurinos carnavalescos. Os fãs enalteceram a apresentadora do "Mais Você" nos comentários da publicação.