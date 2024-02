Pedro Sampaio se fantasia de Carla Perez para show de Carnaval em Salvador - Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 19:23 | Atualizado 08/02/2024 19:25

Rio - Pedro Sampaio, de 26 anos, compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira (8), sua fantasia para o show de Carnaval em Salvador. O cantor se inspirou na banda "É o Tchan" e se fantasiou de Carla Perez. Além do artista, os bailarinos também entraram na brincadeira e vestiram looks em homenagem ao CD do grupo baiano "Na Cabeça e na Cintura".