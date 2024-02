Bárbara Evans desabafa sobre desafio com os filhos - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans desabafa sobre desafio com os filhosReprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 18:44 | Atualizado 08/02/2024 18:46

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, falou nesta quarta-feira (7), no Stories do Instagram, sobre uma situação tensa que ocorreu com ela e com os gêmeos Álvaro e Antonio, após uma crise de choro dos bebês. A modelo deu sua opinião sobre pessoas que criticam mães que têm babás para auxiliar nos cuidados das crianças.