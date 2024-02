Cacau Protásio será musa do Salgueiro no Carnaval 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 17:08

Rio - Cacau Protásio, de 47 anos, comemorou nesta quinta-feira (8), através do Instagram, ao conseguir sambar de salto alto. A atriz perdeu 27 Kg e, por isso, pode usar o acessório. Esse será o primeiro ano da humorista como musa do Salgueiro.

"Pra muitos pode parecer besteira, usar salto alto pra mim não estava sendo mais possível, entre outras coisas. Eu fui de 140 Kg para 113 Kg e ainda falta muito. Estar vivendo esse momento na minha vida é lindo de maravilhoso!", escreveu na legenda da publicação.Cacau ainda agradeceu os profissionais que estão cuidando dela. "Sei que minha caminhada é longa, por isso, dessa vez, eu venho com um time de mulheres fantásticas que estão me ajudando muito"."Obesidade é doença, muito séria, grave, só quem é gordo sabe como é difícil emagrecer, ser saudável, e muitas vezes necessitamos de medicamentos para nos auxiliar no nosso emagrecimento, precisamos de profissionais. Meu sonho é que todas as pessoas que sofrem de obesidade tenham acesso a todos os tratamentos.Se não conseguir sozinha, peça ajuda!", finalizou.