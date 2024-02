Cauã Reymond acompanha filha no show do grupo de k-pop TWICE, em São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2024 21:42 | Atualizado 07/02/2024 22:00

Rio - Cauã Reymond mostrou aos seus seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira (7), momentos dele, da filha Sofia, e da irmã Lari Rodi, no show do grupo de k-pop TWICE, em São Paulo. A apresentação das cantoras é a segunda e última no Brasil e faz parte da turnê "Ready To Be".

fotogaleria

"Missão dada. Missão cumprida né mana?", escreveu o ator na legenda do post, com cliques ao lado da irmã.



Grazi Massafera, mãe de Sofia, aproveitou para elogiar a filha e desejou um bom show: "Que linda! Aproveitem".

O paizão filmou a reação de Sofia ao ver as artistas. Toda animada, a jovem segurava um lighstick da banda, usado por grupos de k-pop para identificar pessoas do fandom e também para fãs iluminarem os shows.