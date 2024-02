Ary Mirelle mostra corpo após gravidez - Reprodução

Ary Mirelle mostra corpo após gravidezReprodução

Publicado 07/02/2024 20:10

Rio - Ary Mirelle utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (7), para mostrar como ficou seu corpo após dar à luz Jorge , fruto de seu relacionamento com João Gomes. Em seu Instagram, a influenciadora publicou um vídeo mostrando detalhes do pós-parto e a importância desse momento em sua vida.

fotogaleria

"Meu corpo depois de ser casa do amor da minha vida", escreveu Ary no registro, onde aparece de calcinha e sutiã. Na legenda da publicação, a influenciadora declarou: "Gerar meu bebê foi a coisa mais linda que me aconteceu. Deus foi muito bom comigo. Essas são minhas marcas do amor".

Nos comentários, os seguidores não perderam a oportunidade de elogiar Ary. "Linda", disse Maisa. "Que lindo ver uma mulher de verdade , sem mede e despida da tal perfeição que a sociedade prega a nós mulheres", afirmou uma internauta.

Confira: