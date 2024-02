Mulher do Cid Moreira - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2024 18:26 | Atualizado 07/02/2024 18:47

Rio - Fátima Sampaio repudiou nesta quarta-feira (07), a acusação feita por Roger Moreira, filho de Cid Moreira. O herdeiro do jornalista diz que foi estuprado pelo próprio pai.

Mulher de Cid , Sampaio publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirma que Roger tem os perseguido e afirmou que não vai deixar que ninguém difame a imagem do apresentador de 96 anos.

"Eu estou muito triste. É a última cartada do sujeito que foi adotado pelo Cid. Ele falou uma coisa tremendamente horrível, vingativa, mentirosa e sabe que isso não vai dar questão judicial nenhuma porque é absurda. Ele só queria ir à imprensa porque não está satisfeito com o que ele fez com a gente, uma perseguição nesses 23 anos. Ele quer destruir totalmente a imagem do Cid. Claro que isso me entristece muito porque o Cid é o amor da minha vida. Podem acreditar ou não, mas ele é amor da minha vida", começou ela.

Em seguida, explicou que conflitos familiares estão instaurados há anos. "Tem gente doente, com transtorno psicológico, que só faz estragar nossa vida. Quando a gente toma a decisão de se afastar, a gente cria inimigos horríveis que vão nos perseguir do jeito que puderem. Eles tiraram tudo que podiam do Cid na época em que estavam com ele e não se conformam que ele esteja feliz e realizado com outra pessoa", concluiu.