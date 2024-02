Carla Diaz e o namorado, Felipe Becari - Leo Franco / Ag. News

Publicado 07/02/2024 18:33

Rio - Solteira! Carla Díaz, de 33 anos, se pronunciou nesta quarta-feira (7), no Stoires do Instagram, sobre os rumores envolvendo seu relacionamento com Felipe Becari. A atriz negou que tenha voltado com o deputado após o fim do noivado e lamentou a quantidade de fake news sobre o assunto.