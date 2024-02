Gloria Groove lança clipe de Modo Xuxa, nesta quinta-feira (8) - Divulgação/ Thais Vandanezi

Publicado 07/02/2024 17:53 | Atualizado 07/02/2024 18:41

Rio - Tema do carnaval de Gloria Groove neste ano, Xuxa vira vilã no novo clipe da drag queen, "Modo Xuxa", que vai ser lançado nesta quinta-feira (8), no YouTube. A produção homenageia a rainha dos baixinhos e faz parte do álbum de funk recém-liberado da artista, "Futuro Fluxo".

Em coletiva de imprensa, Gloria explicou a ideia por trás do novo projeto e a importância de Xuxa em sua carreira. "O que eu pretendo passar é o fato de que a Xuxa é um ícone, uma lenda e que a gente finalmente chegou na era onde ela se tornou um pedaço da iconografia, sabe? Não existe falar de drag, de produção, de carreira de artista pop no Brasil, sem falar de Xuxa. É minha forma de honrar toda essa história", disse.

Em seguida, a artista completou: "Também porque todo meu contato com ela e a construção de 'Modo Xuxa' aconteceu no ano do Xuxa 60, em 2023. No ano que eu fiz parte do Navio da Xuxa também. Então serve como uma fotinho, assim, um registro da nossa amizade, do tanto que essa mulher me abraçou. Eu acho que quando as pessoas merecem homenagem, a gente tem que homenageá-las em vida".

No clipe, que mergulho no mundo gamer e traz referências dos anos 2000, Xuxa interpreta uma vilã intergalática. Segundo Gloria, foi a própria rainha dos baixinhos que sugeriu como seria sua participação na produção. "Ela falou que queria participar de todas as formas. Ela mesma que teve a ideia dela ser o arqui-inimigo do clipe, sabe? Ser o chefão, basicamente. Quando você chega na fase do videogame que tem o chefão. Inicialmente, eu ia buscar aquela imagem celestial dela e ela falou: 'Não, mas nesse clipe quem está no Modo Xuxa é você, eu tenho que ser o outro lado, como se fosse uma anti-Xuxa'. Eu achei muito louco", disse.

A música vai integrar o repertório de seus shows do carnaval, que tem como tema a rainha dos baixinhos. "Eu estou preparando para esse carnaval um repertório gostosíssimo que celebra, principalmente, o 'Futuro Fluxo' (...) Aproveitando que Xuxa está sendo tema do meu carnaval, eu estou aproveitando que a presença dela nesse projeto foi a sustentação dele em tantos momentos, em todas as horas que eu pensei em desistir e me mantive porque a Xuxa estava do meu lado... Esse é um dos motivos por ela ter sido escolhida tema do meu carnaval", contou.

Além das apresentações marcadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, Gloria vai participar do trio-elétrico de Ivete Sangalo, em Salvador. "Esse ano estarei com Ivete no [circuito] Barra-Ondina. É outro sonho que eu estou para realizar agora, uma coisa que eu sempre quis muito fazer", afirmou. A artista ainda relembrou que o convite surgiu de um encontro entres as duas, onde a cantora baiana disse que queria a participação dela no evento. "Eu falei: 'Meu Deus, eu paro tudo o que estou fazendo e vou agora'. Não existe falar não para a Ivete Sangalo", brincou.