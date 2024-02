Marcio Garcia e a filha, Nina Garcia - Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 08:53

Rio - Marcio Garcia, de 53 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar uma reflexão após sua filha, Nina, de 18, sair de casa. O apresentador escreveu um longo desabafo ao compartilhar um print de uma de suas videochamadas com a menina que, atualmente, mora em Boston, nos Estados Unidos.

"Quando um filho sai de casa, parece que um dos cômodos ficou sem luz, sem energia. Saudade, alegria, orgulho, tristeza. Ainda bem que na última linha o que fica é a sensação de dever cumprido, de realização, de um sonho seu que se tornou nosso", iniciou o artista na legenda do post, através do Instagram.



Na sequência, ele aproveitou para enviar um recado à jovem, que se mudou ainda em 2023. "Te amo, filha! Continue firme na sua jornada! Estaremos aqui pro que for preciso, até pra contar piadas ruins como fizemos hoje… E eu fechando o olho pra tentar enxergar melhor", disse, bem-humorado.

Marcio Garcia anunciou a ida de Nina para Boston em agosto do ano passado. Na ocasião, o apresentador afirmou que a menina estudará por quatro anos no local e desabafou sobre suas preocupações.

"É verdade que criamos filhos pro mundo, mas deixá-los voar sozinhos, mexe com a gente! De verdade… Voa, filha! Siga o seu caminho e o seu sonho! Faça e seja tudo aquilo que conversamos e tenha certeza que a sua realização será a consequência do seu esforço", aconselhou.

