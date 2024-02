Bianca Bin expõe momento romântico com o marido, Sergio Guizé - Reprodução / Instagram

Publicado 08/02/2024 12:12

Rio - Bianca Bin, de 33 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para resgatar alguns cliques românticos com o marido, Sergio Guizé, de 43. Nas imagens, os atores — que começaram a namorar em 2017 após trabalharem juntos na novela "O Outro Lado do Paraíso" — aparecem abraçados, trocando carícias.

"Como eu queria estar hoje...", escreveu a atriz na legenda dos registros. Nos comentários do post, Sergio aproveitou para fazer uma breve declaração à amada. "'Eita', saudade.. Te amo tanto! Eu tenho tanta sorte", enviou o artista.