Publicado 02/02/2024 18:32

Rio - Bianca Bin discutiu com um internauta nas redes sociais nesta quinta-feira (1°). Tudo começou quando ela respondeu o comentário dele, em que a criticava por expor o corpo.

Recentemente, a atriz posou seminua e em resposta ao seguidor, escreveu: "Quer me controlar? Não vai conseguir. Se o meu conteúdo não te agrada, é só deixar de seguir".

"Depois dos últimos dois posts, recebi alguns comentários em forma de controle. Por eles, quero compartilhar fragmentos de pensamentos de mulheres que admiro muito", continuou, ao citar pensadoras feministas como Gloria Steinem e Simone de Beauvoir.

"Controlar o corpo das mulheres é uma forma de controlar as mulheres. Isso é algo que se vê não apenas no totalitarismo, mas algo que as sociedades patriarcais em geral sempre quiseram fazer", acrescentou.

Bin tem compartilhado fotos onde usa uma lingerie, com o intuito de mostrar os benefícios da reeducação alimentar e da prática de exercícios físicos.