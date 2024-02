Djonga realiza show na Fundição Progresso neste sábado (3) - Divulgação/ Coniiin

Publicado 02/02/2024 16:34

Rio - O rapper Djonga vai trazer a turnê "Inocente 'Demotape'" para a Fundição Progresso, no Centro do Rio, no próximo sábado (3). O show, que promete levar o público em uma viagem sensorial lúdica pelas oito faixas do disco que dá o nome a tour, conta com participações especiais de Filipe Ret, BK, Dougnow e Zulu.

“Eu amo o que a cultura do rap se tornou, é importante em vários aspectos, do midiático ao financeiro, eu digo sobre estar presente em grandes festivais o ano todo, mas eu estou com saudades de trocar aquela energia mais íntima com meus fãs, cantar as nossas músicas, as mais lado A e as mais lado B. O resto, a parte que impressiona , só indo lá pra ver", diz Djonga sobre a expectativa do público.

A turnê ainda conta com uma cenografia que traduz o universo do álbum "Inocente Demotape", que ocupou o Top 12 do Spotify como um dos mais ouvidos do país, acumulando 50 milhões de streamings em apenas 60 dias. Já o repertório, mescla com todas as músicas do último lançamento aos maiores sucessos da carreira do cantor.