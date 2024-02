Silvero Pereira relembra de sua primeira casa e da geladeira que ganhou de presente de uma amiga - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 16:17

Rio - Silvero Pereira desenterrou um registro de quando começou a morar sozinho para lembrar que só chegou onde está por conta do seu trabalho duro. Nesta sexta-feira (02), o artista, de 41 anos, compartilhou uma foto de sua primeira casa, que era finalizada no tijolo e só tinha uma geladeira porque o diretor a ganhou de presente de uma amiga.



"Olhar para o passado para entender o presente e construir um futuro melhor! Todas as minhas conquistas são frutos de muito esforço, muito estudo, muito trabalho e, especialmente, de pessoas incríveis que me acolheram e me ajudaram em diversos momentos. Essa foto foi de quando comecei a morar sozinho e ganhei essa geladeira de uma amiga querida que sempre me ajudou e torceu pelo meu sucesso", explicou o cearense na legenda de um post do Instagram. No clique, o cantor surge bem mais jovem, posando sorridente apoiado em sua geladeira nova. Além das figuras principais, também é possível notar a estrutura da residência na imagem, que tem suas paredes feitas apenas de tijolos e cimento.Usuários da plataforma ficaram comovidos com a história de vida do influenciador nos comentários da publicação: "Que lindo", admirou a cantora Ivete Sangalo. "O passado é o norte mais sincero! Quem não sabe de onde veio, não reconhece sua história e nem a história dos que vieram antes. Quando temos essa consciência, o valor que damos a tudo é outro", concordou uma pessoa. "Valorizar o ontem pra dar valor ao hoje. Além de todo talento e gente boa, nunca esqueceu das suas origens. Virei ainda mais fã!", afirmou outra. "Parabéns, você merece o mundo! Guerreiro maravilhoso!", exclamou uma terceira. "Você é um exemplo de humildade e sucesso. Só admiração por esse artista que traz tanto orgulho para o nosso Nordeste!", contou mais uma.