Claudia Raia fala sobre relacionamentos amorosos através de vídeo no Instagram - Reprodução / Instagram

Claudia Raia fala sobre relacionamentos amorosos através de vídeo no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 12:43

Rio - Claudia Raia, de 57 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para fazer uma reflexão a respeito de relacionamentos amorosos. A atriz, que já foi casada com Alexandre Frota, entre os anos de 1986 e 1989, e Edson Celulari, de 1993 a 2010, falou sobre a importância de compreender que o amor deve ser "leve e feliz", e ainda aproveitou para exemplificar utilizando seu atual relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

fotogaleria

"Quando você está em um relacionamento, o relacionamento é feito de concessões... Mas não podem ser concessões, na minha opinião, que te maltratem", iniciou a artista através de um vídeo, publicado no Instagram.

"Às vezes, você abre uma exceção para agradar o outro, que te desagrada profundamente. E você está fazendo aquilo forçado! Não pode dar certo isso... Isso vem com juros e correções monetárias, mas na sua cara assim, 'pá'", acrescentou a atriz, bem-humorada.

"É claro que [o relacionamento] é feito de jogo de cintura, de adaptações, mas não para você deixar de ser a pessoa que é. Você não precisa ficar aprisionada em uma relação. O amor é leve e feliz, não é sofrimento", aconselhou Claudia Raia, que na sequência, aproveitou para citar seu atual marido.

"Então, assim, disso eu tenho plena consciência... Hoje em dia, eu sou quem eu sou do lado do Jarbas e eu sinto, também, que ele é a mesma coisa. Então, é leve! A gente voa, individualmente, de mãos dadas", concluiu a atriz.

Veja o vídeo