MC Mirella desabafa sobre falta de tempo após nascimento de sua primogênita, SerenaReprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 09:21 | Atualizado 02/02/2024 09:27

Rio - MC Mirella usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar as dificuldades de conciliar a maternidade com seus compromissos pessoais e profissionais. A funkeira, de 29 anos, admitiu estar "enlouquecendo" com a rotina de Serena, de apenas um mês, mas alegou que, apesar das dificuldades, ainda não planeja contratar uma babá.

"Aparecendo aqui só agora, porque eu fiquei hoje pendurada com a Serena no colo o dia inteiro, ela não dormiu. As sonecas dela era um tipo de 1h40. Geralmente, fico com ela no braço um tempo para depois colocar no berço. Deu tempo nem tirar do braço que ela já acordava. Então, agora que resolveram me dar um sossego aqui e eu consegui aparecer", iniciou Mirella através dos stories do Instagram.

"Estou me sentindo super improdutiva, gente. Eu estou enlouquecendo, porque eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer nada para mim. Preciso fazer minhas coisas. Estou com um monte de coisa atrasada, não consigo responder meu WhatsApp, um monte de gente me mandou mensagem, um monte de coisa, e não consegui falar com ninguém", desabafou a cantora, visivelmente exausta.

"E eu odeio pedir favor. Odeio pedir as coisas, eu odeio. É tanta que eu já fico 'p' da vida. Eu já acordo estressada porque, sem dormir, realmente é uma coisa que me deixa estressada no dia. Então, qualquer coisa qualquer pessoa vem falar comigo já vai ver que eu estou com a cara fechada. Apenas desabafando: me deixem que é melhor, entendeu? Me deixa na minha que só Deus para entender a situação aqui que a gente fica. E eu sou uma pessoa que sempre fui muito independente, então se eu precisar depender ou pedir alguma coisa para alguém, isso me deixa louca", afirmou.

Mesmo enfrentando dificuldades, Mirella admitiu que ainda reluta em contratar os serviços de uma babá. "Estou muito triste, porque eu não gosto nem de pensar de que eu vou ter que deixar Serena com alguém. Não sei. A gente que é mãe se sente muito mal. Pelo menos eu me sinto mal de ter que dar para alguma pessoa ficar, então eu vou fazer as coisas. Eu espero ela dormir para eu conseguir fazer as coisas. Além do ciúmes que a gente tem, a gente se sente mal, você vê que a criança está chorando, que tudo que ela quer é ficar com você, precisa de você, e você precisa trabalhar. É muito difícil, realmente", ponderou.

"Depois que a gente vira a mãe que a gente começa a entender as coisas. Então, só de pensar na possibilidade de ter que recorrer a alguém para ajudar, uma profissional... Até porque as pessoas que ajudam, a rede de apoio, também têm as coisas delas para fazer e não dá para a gente ficar na mão", lamentou a funkeira, por fim.