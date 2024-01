MC Mirella - Reprodução / Instagram

MC MirellaReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 10:54

Rio - MC Mirella, de 25 anos, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para conversar com os seguidores e aproveitou para explicar o porquê de ter escolhido cuidar sozinha de Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves. Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, a funkeira ainda deu detalhes sobre sua nova rotina com a pequena, que nasceu no dia 26 de dezembro.

fotogaleria

"Ela [Serena] fica com outra pessoa durante a madrugada ou apenas com você?", quis saber uma usuária. "Fica só comigo", garantiu a artista, despertando a curiosidade das seguidoras.

"Você optou por não ter babá, por enquanto?", indagou outra. " "Depois de tantas coisas na minha vida, eu me tornei totalmente desconfiada", afirmou Mirella, que logo em seguida decidiu explicar sua decisão.



"A bebê não sabe falar, eu não tenho ninguém de confiança para ser babá dela. Eu preciso confiar muito e quero tentar esperar até ela saber falar, pelo menos, para ter babá, assim ela consegue se comunicar e me contar as coisas", ponderou.

Por fim, a cantora admitiu que as madrugadas têm sido o período mais difícil para lidar com a recém-nascida. "Estou igual a um zumbi, não durmo, tento conciliar com meus compromissos quando ela dorme e continuo sem dormir", lamentou.



"As madrugadas são difíceis, ela chora com dor (gases) e quando adormece não quer dormir no berço, só no braço. Mas lembrando que não tem um mês ainda, estamos nos adaptando", concluiu.