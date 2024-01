Juliette manda indireta após fala de Xand Avião - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 21:39 | Atualizado 16/01/2024 21:55

Rio - Juliette, de 34 anos, fez um post no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (16), após viralizar as falas de Xand Avião, de 41, dizendo que ela "não é cantora". Os internautas entenderam a publicação como uma indireta para o artista.

"Bem que a minha orelha estava queimando. Até quando?!", publicou a artista junto com o link de sua música “Sai da Frente”, que fala sobre como Juliette precisa lidar constantemente com críticas destrutivas e ataques à sua arte."Até quando? Vão ficar esperando o teu tombo? Eles vão cansar de esperar!", acrescentou a ex-BBB fazendo referência ao trecho da canção.Fãs entenderam o post como uma indireta. "Deixa espumarem, Ju. Quanto mais falam de você, mais você cresce", disse uma internauta. "Sua luz incomoda demais, mulher! Eu fico impressionada como tentam apagar a qualquer custo, porém maior que Deus ninguém", escreveu outra. “Segue teu caminho lindo com muita dignidade e caráter que tá lindo demais”, opinou mais uma.Xand Avião viralizou nas redes sociais na últina segunda-feira (15), após declarações feitas sobre a carreira de Juliette no podcast “G1 Ouviu”. "A Juliette não é cantora. Fizeram uma cantora nela. O pessoal fica cobrando ela pra cantar bem, mas a Juliette é uma pessoa afinada para cantar, mas não cantora", disse o artista. "Ela vai ser, com certeza. Ela está empenhada nisso, está fazendo aula de canto e cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother".Mais tarde, com a repercussão das suas falas, o artista se explicou. "Falei até do caso do Nattan, que está passando por um problema com a voz, e como a voz é importante a gente cuidar dela direito. E com o meu próprio aprendizado, comecei a fazer fono há dois anos", disse o cantor. "Quando falei da Ju, dizia exatamente isso. Que ela ainda não está totalmente pronta como cantora, mas que com toda certeza vai ser uma gigante. Digo isso desde que ela saiu do BBB. Ela é artista, sim".