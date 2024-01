Thiago Nigro e Maíra Cardi - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 18:15 | Atualizado 16/01/2024 18:26

Rio - Thiago Nigro, de 33 anos, surpreendeu com resposta ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram nesta terça-feira (16), e um seguidor questionou se Maíra Cardi está grávida.

"E o baby, no forninho já?", perguntou o inteunauta. "Se Deus quiser", respondeu o Primo Rico. O casal se casou em agosto de 2023 em uma cerimônia reservada . Maíra já é mãe de Sophia, de 5, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e Lucas Cardi, de 21, do seu casamento com Nelson Rangel. Thiago ainda não tem filhos.Em setembro do ano passado, Maíra e Thiago falaram sobre o desejo de ter filhos juntos . "A gente mudou os planos e agora a gente vai para oito [filhos]. Dos que já tem são dois. Mais seis, no caso. Fazer uma escola", afirmou Maíra. Thiago Nigro, então, perguntou se ela tinha noção de quando custa ter um filho. "Tenho. Mas a gente tem dinheiro. Eu sei bem quando custa Sophia e Lucas porque não é fácil sustentar dois", respondeu a influenciadora.