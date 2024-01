Marieta Severo posa com Paulo César Pereio no Retiro dos Artistas - Reprodução do Instagram

Marieta Severo posa com Paulo César Pereio no Retiro dos ArtistasReprodução do Instagram

Publicado 16/01/2024 15:02

Rio - Marieta Severo, de 77 anos, esteve no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. Os registros da visita da atriz foram compartilhados no Instagram do local. Além de ver os colegas de profissão, a artista também conferiu as instalações da instituição, que completou 105 anos em 2023.

fotogaleria

"Um dia especial no Retiro dos Artistas com a ilustre presença de Marieta Severo, nossa querida parceira, doadora e colaboradora. Juntos, cultivamos arte, solidariedade e laços que perduram", dizia a legenda.

Em uma das imagens, a artista aparece ao lado do ator Paulo César Pereio, que é ex-marido de Cissa Guimarães. Um vídeo do reencontro dos dois foi publicado nos stories. "Tudo bem?", pergunta Pereio que vive no Retiro desde 2020. "Tudo, meu amor", responde Marieta. Ela, então, abraça o ator, consagrado por papéis marcantes na TV. "Coisa boa", diz a veterana. No local, Marieta também pode rever o ator Silvio Pozatto, de 67 anos, que há 12 convive com a doença de Parkinson.

Cida Cabral, administradora do retiro, comemorou, em sua rede social, a presença de Marieta na instituição. "Trabalho com o que amo e pra completar meu trabalho me proporciona esses encontros. Que honra recebê-la em nossa casa Marieta Severino, pessoa iluminada, do bem!".

O Retiro dos Artistas é uma instituição centenária que acolhe artistas idosos, oferecendo diversos cuidados que vão desde alimentação e moradia a atividades e acompanhamento médico. A instituição tem o ator Stepan Nercessian como presidente e Zezé Motta no cargo da vice-presidência. É mantida através de doações em dinheiro, além de aceitar itens como roupas, alimentos, móveis e eletrodomésticos.