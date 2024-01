Evaristo Costa detalha seus sintomas antes de ser diagnosticado com Doença de Crohn - Reprodução / Instagram

Evaristo Costa detalha seus sintomas antes de ser diagnosticado com Doença de Crohn Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 19:57 | Atualizado 16/01/2024 20:06

Rio - Evaristo Costa, de 47 anos, revelou nesta terça-feira (16), atra´vés de um vídeo publicado nas redes sociais, que recebeu o diagnóstico errado e por conta disso, não fez o tratamento certo durante um ano. O jornalista está atualmente internado no Reino Unido, pois teve uma complicação relacionada a doença, que deixa sua imunidade baixa.

fotogaleria

Ao ser questionado por uma seguidora sobre como descobriu a doença crônica, Evaristo decidiu fazer um vídeo explicando: "Achei super importante essa pergunta, ninguém tinha me feito ainda. Por isso, resolvi parar para respondê-la porque pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado", iniciou.O jornalista explicou que quando os sintomas começaram ele não se importou. "Achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo e não foi bem assim. Comecei com episódios de diarréia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso. No meu caso, uma dor terrível, uma queimação na parte inferior da minha barriga. Barriga sempre inchada, dolorida, alta produção de gases e todos esses sintomas pioraram durante durante a noite. Eu dormia sentado porque era mais confortável.""O que realmente me levou ao médico foi que eu perdi as minhas forças. Eu não tinha força para nada, para me levantar da cama, caminhar, andar de bicicleta, levar minhas filhas na escola e, quando procurei o médico, ele me diagnosticou com gastrite. Por um ano, ele me tratou como se eu tivesse gastrite", contou.Evaristo percebeu que não estava melhorando e avisou o médico: "Eu dizia para ele: ‘Doutor, cada vez que eu tomo comprimido para gastrite aumenta minha dor na barriga e não é na altura do estômago, é mais para baixo’. Até que em 2020, ele resolveu investigar e chegou ao diagnóstico de Doença de Crohn. A minha doença não é considerada severa, ela é moderada. E meu objetivo agora é fazê-la entrar em remissão para evitar episódios como esse, uma sepse urinária".