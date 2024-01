Preta Gil anuncia novo EP - Moa Almeida / Divulgação

Publicado 16/01/2024 16:21

Rio - Preta Gil anunciou no Instagram, nesta terça-feira, o seu novo EP, intitulado "De Volta ao Sol", depois de enfrentar a luta contra o câncer de intestino. O primeiro lançamento deste trabalho, que tem três músicas, acontece nesta sexta-feira (19) com o single homônimo. O DJ e produtor Ruxell faz um feat com a artista nessa cançãot.

"Amores, é com muita alegria que eu anuncio o lançamento do meu novo EP, "De Volta Ao Sol"! Depois de um ano de muitos desafios, voltar a fazer o que eu mais amo para os meus fãs não tem preço. Serão 3 músicas, toda sexta-feira a partir dessa semana saí um novo single. Preparados?", escreveu na legenda.

"De volta ao sol" traz a mensagem dar a volta por cima, foi escrita pelo dois em parceria com o produtor Pablo Bispo e trás uma melodia dançante com percussão e metais como um bom som típico brasileiro. "A música sempre foi uma ferramenta de transmitir alegria na minha vida. Estou muito feliz de retornar trazendo esse projeto. Esperei muito por isso. De Volta ao Sol é uma canção para celebrar o verão, a vida e a minha volta ao Carnaval!", comemora Preta.