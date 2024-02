Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 08:50 | Atualizado 02/02/2024 09:00

Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, surpreendeu os seguidores, na madrugada desta sexta-feira, ao desabafar sobre questões bastante delicadas de sua vida pessoal. O humorista, que havia sido duramente criticado após manifestar o desejo de ser pai solo , contou que chegou a perder outro filho, além de João Miguel, fruto de seu antigo relacionamento com a influencer Maria Lina, que morreu após nascer prematuro.

"Ano passado, tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que vocês querem que seja", escreveu ele através do X, antigo Twitter.

Whindersson ainda aproveitou para rebater alguns dos ataques recebidos envolvendo os nomes de Maria Lina e Luísa Sonza.

"Eu me recusava a acreditar que as relações dele não davam certo porque ele só queria uma mulher pra parir mas depois dessa, eu tive a confirmação. O miserável só quer uma incubadora humana pra gerar sua prole", acusou uma das usuárias. "Vou fazer uma música chamado drogado abandonador de lares no puerpério talvez eu ganhe algo com isso", respondeu Whindersson, irônico.