Flávia Alessandra cata lixo da praia do Vidigal com as duas filhas em ação de limpezaReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 20:16

Rio - Flávia Alessandra, de 49 anos, chamou as duas filhas, Giulia e Olivia, para limparem a praia do Vidigal em uma ação do projeto social 'Cidades Invisíveis'. Nesta quinta-feira (01), a advogada resolveu se unir às herdeiras para ajudar a proteger o meio ambiente e embelezar o cenário paradisíaco da cidade maravilhosa.