Publicado 02/02/2024 17:32 | Atualizado 02/02/2024 17:51

Rio - O ator e Carl Weathers, famoso pelo papel do lutador Apollo Creed na série de filmes 'Rocky', morreu aos 76 anos enquanto dormia. A informação foi divulgada pela família nesta sexta-feira (2).

"Ele morreu pacificamente. Carl era um humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixa uma marca inegável e é reconhecido no mundo todo e através de gerações. Ele foi um irmão, pai, avô, parceiro e amigo amado.", disse a família de Carl em um comunicado.Weathers nasceu em 1948 no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, e antes de atuar foi um jogador de futebol americano. Em sua longa trajetória artísticas trabalhou em mais de 75 filmes e séries de TV.