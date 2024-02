Pocah celebra aniversário do noivo, Ronan Souza - Reprodução

Publicado 02/02/2024 20:03

Rio - Pocah utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), para celebrar o aniversário do noivo, Ronan Souza. Em seu Instagram, a cantora compartilhou diversos registros ao lado do amado ao som de sua música "Efeito Dominó".

"Feliz aniversário para o meu melhor amigo, meu amor", escreveu Pocah na legenda da publicação. Ronan, por sua vez, respondeu a homenagem: "Obrigado meu amor! Sem você eu não aguentaria ". O casal está junto há quase cinco anos.

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos se encantaram com o post fofo. "Amo vocês", disse Bruna Griphao. "Parabéns Pocohontos", brincou uma seguidora. "Vocês são lindos demais", afirmou outra.

