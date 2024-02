Angélica participa do 'Programa da Eliana', mas semelhança entre as apresentadoras deixa as amigas confusas na hora da gravação - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2024 17:45

Rio - Angélica Ksyvickis, de 50 anos, foi convidada para participar do 'Programa da Eliana' e acabou confundindo tanto a si mesma quanto à amiga durante as gravações. Nesta sexta-feira (02), a apresentadora compartilhou um registro dos bastidores do episódio e se divertiu ao pontuar que as duas usaram roupas tão parecidas que ficaram parecendo "gêmeas".