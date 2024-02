Sergio Guizé aposta em cabelos grisalhos para interpretar personagem em filme - Reprodução / Instagram

Sergio Guizé aposta em cabelos grisalhos para interpretar personagem em filme Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 16:43

Rio - Sergio Guizé, de 43 anos, compartilhou nesta sexta-feira (2), em suas redes sociais, a mudança de visual, deixando a cor dos cabelos mais grisalhos. A repaginada é para o ator viver um novo personagem em um filme.

"Personagem bom já chega fazendo a cabeça! Feliz demais com o convite para esse filme -roteiro - sonho . Muita gente apaixonada pelo ofício envolvida. Grato pela experiência, foi tão bom que até dei umas cochiladas", disse ele, sem dar detalhes sobre o novo trabalho.Os seguidores de Guizé enalteceram o ator nos comentários da publicação. "O rostinho de guri nunca muda", elogiou uma fã. "Você no cinema? Já estou ansiosa para saber o que é", escreveu outra. "Lindo como sempre e um pouco mais", disse a internauta. "Ficou ótimo, parabéns o personagem agradece!", comentou a admiradora.A atriz Bianca Bin, casada com o ator desde 2017, aprovou o novo visual do marido e comentou o post com um emoji de coração e uma rosa.