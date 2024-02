Carolina Dieckmann celebra Dia de Iemanjá - Reprodução

Publicado 02/02/2024 15:38

Rio - Diversos famosos celebram, nesta sexta-feira (2), o Dia de Iemanjá pelo Brasil. Nomes como Carolina Dieckmann, Carlinhos Brown e Margareth Menezes fizeram questão de homenagear a orixá que é considerada Rainha do Mar e protetora dos pescadores.

Em seu Instagram, Carlinhos Brown revelou que sua comemoração começou ainda na noite de quinta-feira (1º), quando o artista realizou o Cortejo Sòrodó, festa para Oxum que prenuncia a festa de Iemanjá. "Sempre muito importante relembrar dessa festa à Oxum alimentando a nossa cultura", escreveu Carlinhos na legenda da publicação.

Carolina Dieckmann compartilhou em seu story do Instagram, publicações celebrando a data e também postou uma foto de uma flor, sua flor possível oferenda para Iemanjá, que por muitas vezes, pode ser feita também com barquinho de madeira e outros itens.

Margareth Menezes publicou um vídeo de um Ponto de Iemanjá, chamado "Presente dos Orixás", de Sandro Luiz. Na legenda da publicação, ela aproveitou para compartilhar a letra com seus seguidores.

Em conversa com o DIA, Isabella Francez, do terreiro "Templo de Umbanda Pai Euzébio", localizado em Piedade, Zona Norte do Rio, explicou sobre a origem da data. "O que a gente tem de entendimento, é que o 2 de fevereiro é uma data de Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá é sincretizada com Nossa Senhora. Só que essa origem da data, pode ter nascido pelo sincretismo, mas hoje em dia, as pessoas não fazem nem mais tanto esse uso", começou.

"Acabou que ficou uma coisa culturalmente aceita e aí tanto terreiros de umbanda, quanto terreiros de candomblé, que não tem o sincretismo, mesmo assim celebram o dia 2. Ele é celebrado em todo o Brasil, não somente dia 2, isso é muito importante porque Dia de Iemanjá é todo sábado na cultura Yorubá, mas a gente tem esse dia marcante para fazer as oferendas, os agradecimentos no mar e até mesmo em centros religiosos", disse.

Em seguida, Isabella revelou o que pode ser feito para homenagear Iemanjá. "Além de você ir ao mar e fazer sua prece, algo que possa fazer em casa é acender uma vela, uma oração que venha do coração, uso de rosas brancas também é muito bem-vindo", contou.