Viih Tube e Lua - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2024 20:19

Rio - Viih Tube, de 23 anos, compartilhou nesta sexta-feira (2), um vídeo no qual ela usa um balão de gás para mostrar as mudanças femininas antes, durante e após se tornar mãe. A influenciadora tem mostrado a maternidade na sua forma real e recebe muito apoio das mamães na internet.

"E vamos de falar a verdade (risos) socorro!", brincou a jovem na legenda da publicação.Nos comentários do vídeo, seguidores se divertiram e elogiaram Viih. "Gente, o tanto que amei esse vídeo não tá escrito! Eu tô rindo porque é exatamente assim!", falou a internauta."Essa maternidade só te deixou mais madura, e mais linda", disse uma fã. "Viih sua perfeita, amando acompanhar todas as suas fases!", enalteceu outra.A youtuber é casada com o ex-BBB Eliezer, de 34, com quem teve Lua Di Felice , de 9 meses.