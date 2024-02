Fábio Porchat ganha beijos da namorada no aeroporto

Rio - O ator Fábio Porchat protagonizou momentos românticos com a namorada, Priscila Castello Branco, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta quinta-feira. Priscila desembarcou na Cidade Maravilhosa acompanhada pelas sobrinhas. Ao reencontrar Porchat, ela abraçou e deu muitos beijos no humorista.

Fábio Porchat e Priscila estão oficialmente juntos desde julho de 2023, mas os rumores de um possível namoro começaram a surgir no início do ano passado. Entre 2017 e 2023, o humorista foi casado com a produtora Nataly Mega. O casamento chegou ao fim porque ele afirmou que não queria ter filhos.

